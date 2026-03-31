O anı bilenler duygulandı: İlhan Mansız bizi 24 yıl öncesine götürdü
Türk futbol tarihinin unutulmaz başarılarından biri olan 2002 FIFA Dünya Kupası’nda sergilediği performans ve attığı kritik gollerle milyonların gönlünde taht kuran İlhan Mansız, bu kez sosyal medya üzerinden yaptığı nostalji yüklü ve bir o kadar da içten paylaşımıyla gündeme geldi.
Futbolu bıraktıktan sonra da karizması ve beyefendi kimliğiyle hafızalardaki yerini koruyan efsane isim, bu defa babalık heyecanını ve milli ruhu bir araya getiren özel bir içerikle takipçilerinin karşısına çıktı.
Kucağında küçük oğluyla kamera karşısına geçtiği videoda, geçmişin o görkemli ve başarı dolu günlerine zarif bir atıfta bulunan 48 yaşındaki Mansız, paylaşımına düştüğü "Baba, 2000'li yıllarda nasıl biriydin?" notuyla tüm Türkiye’yi adeta 2002 yazına ışınladı.
Videoda yansıyan samimi baba-oğul anları izleyenleri duygulandırırken; efsane futbolcunun bu akşamki kritik Kosova–Türkiye play-off final müsabakası öncesinde A Milli Futbol Takımı’na hitaben yayımladığı mesaj, spor camiasında büyük bir motivasyon kaynağı oldu.