O isim Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüyor! Nursema için gelecek
TMC Film imzalı fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nde, izleyicileri heyecanlandıracak bir geri dönüş yaşanıyor. Dizinin hikayesine önemli bir karakter olarak dahil olan İmam İlhami rolünü canlandıran oyuncu Fatih Gühan, yeniden setlere dönüyor.
Kızılcık Şerbeti dizisinin hikayesi giderek derinleşirken, yapım ekibi reyting başarısını sürdürmek amacıyla kadroya güçlü ve tanıdık isimleri geri çağırmaya devam ediyor.
Daha önce diziden ayrılan ve izleyicilerin merakla beklediği Çimen karakterine hayat veren oyuncu Selin Türkmen'in ve kadroya yeni dahil olacak olan Yiğit Kirazcı'nın ardından, bir sürpriz daha yaşanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin geçmiş bölümlerinde yer alan ve izleyicinin hatırladığı karakterlerden İmam İlhami'yi canlandıran oyuncu Fatih Gühan, yeniden ekibe katılma kararı aldı. Fatih Gühan'ın hayat vereceği İmam İlhami karakterinin, dizinin ana eksenindeki önemli karakterlerden Nursema (Ceren Karakoç) için hikayeye döneceği öğrenildi
Öte yandan Fatih Gühan'ın şu sıralar TRT tabii platformunda gösterilen "Beklenen Mehdi" dizisinde "Sadık" karakteriyle de izleyici karşısında olduğu bilinmektedir.