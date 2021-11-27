'O Ses Almanya'ya Zeynep Avcı damgası: Kıyamam ile çeyrek finalde

O Ses Türkiye'nin Almanya versiyonunda yarışan Zeynep Avcı, daha önce Tan Taşçı'nın "Yalan" adlı şarkısını seslendirerek jürinin büyük beğenisini toplamıştı. Zeynep Avcı bu defa "Kıyamam" adlı şarkıyla çeyrek finale yükseldi.

Avcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Müzik yolculuğumda bunu da yaşamak varmış demek ki. Sesimle kalbine dokunduğum herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hislerimi tarif edecek kelimeler bulamıyorum maalesef. Yaşadıklarım ve yaşayacaklarım için sadece sonsuz minnettarım" dedi.