O Ses Türkiye Yılbaşı’nda kimler sahne alacak? Yılbaşı gecesinde sürpriz isimler

TV8'in gelenekselleşen ve her yıl reyting rekorları kıran O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı için 2026'ya girmeye sayılı günler kala hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Yılbaşı gecesinde sürpriz isimler ekranda olacak. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı’nda kimler sahne alacak?

TV8’in bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı, 2026 yılına saatler kala yine Türkiye’nin en çok konuştuğu yapımlardan biri olmaya aday.  

Yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği programın çekimleri, planlandığı üzere 23 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek ve bu dev kadro 31 Aralık gecesi evlerimize konuk olacak. 

Bu yılın konuk listesi, özellikle dizi dünyasının popüler isimlerini ve usta sanatçıları bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor:

Serra Arıtürk, son dönemin iddialı yapımı "Veliaht" dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren genç oyuncu, müzisyen kimliğiyle de bilindiği için gecenin en profesyonel performanslarından birine imza atması bekleniyor.

Ekranların sevilen ismi Pelin Akil, yarışmacı koltuğuna oturarak jüriyi etkilemeye çalışacak. 