Ödül törenine katılan Sinem Kobal'ın kırmızı stili beğeni topladı

Sinem Kobal sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Kobal, dün akşamki ödül törenine kırmızı bir elbiseyle katıldı ve tören öncesi verdiği pozlarla dikkat çekti.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Ödül törenine katılan Sinem Kobal'ın kırmızı stili beğeni topladı - Resim : 1

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, kızları ile ilgilendiği için mesleğine bir süre ara vermişti. Ünlü oyuncu Sinem Kobal ‘Her Şeyin Başı Merkür’ filmiyle ekranlara geri döndü. 

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Ödül törenine katılan Sinem Kobal'ın kırmızı stili beğeni topladı - Resim : 2

Ünlü oyuncu dün akşam düzenlenen Altın Kelebek ödül töreninde en iyi çocuk oyuncu ödülünü vermek için sahnedeydi. 

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Ödül törenine katılan Sinem Kobal'ın kırmızı stili beğeni topladı - Resim : 3

Kobal tören öncesi çektirdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. 

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Ödül törenine katılan Sinem Kobal'ın kırmızı stili beğeni topladı - Resim : 4

Fotoğraflar, kısa sürede takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.  