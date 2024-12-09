Ödül törenine katılan Sinem Kobal'ın kırmızı stili beğeni topladı
Sinem Kobal sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Kobal, dün akşamki ödül törenine kırmızı bir elbiseyle katıldı ve tören öncesi verdiği pozlarla dikkat çekti.
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Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, kızları ile ilgilendiği için mesleğine bir süre ara vermişti. Ünlü oyuncu Sinem Kobal ‘Her Şeyin Başı Merkür’ filmiyle ekranlara geri döndü.
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Ünlü oyuncu dün akşam düzenlenen Altın Kelebek ödül töreninde en iyi çocuk oyuncu ödülünü vermek için sahnedeydi.
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Kobal tören öncesi çektirdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.
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Fotoğraflar, kısa sürede takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.