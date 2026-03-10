'Often' şarkısında Nükhet Duru'nun sesini kullanan The Weeknd'den paylaşım

R&B’nin zirvedeki ismi The Weeknd, 2014 yılında yayımladığı 'Often' adlı şarkısında, Nükhet Duru'nun seslendirdiği 'Ben Sana Vurgunum' şarkısından bir bölümü kullanmıştı.

DÜZENLİ TELİF GELİRİ ELDE ETTİ

Duru, daha önce yaptığı açıklamada; şarkı yayımlanmadan önce The Weeknd'in ekibinin hem kendisiyle hem de eserin bestecisi Ali Kocatepe ile iletişime geçerek gerekli izinleri aldığını belirtmişti. Şarkıcı, bu kullanım sayesinde düzenli telif geliri elde ettiğini de ifade etmişti.

"SÜREKLİ PARA GÖNDERİYOR"

Ünlü şarkıcı, son olarak İzzet Çapa'nın YouTube programında konuyla ilgili olarak, "The Weeknd, 'Often' şarkısında benim şarkımı kullandığı için sürekli para gönderiyor. Oradan iyi bir gelir elde ettim" dedi.

"SEVGİLERİMİ GÖNDERİYORUM PRENSİM"

The Weeknd, Nükhet Duru'nun bu sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Benim için bir zevk" notunu düştü. Nükhet Duru da bu paylaşım karşısında, "Müziğin sınırı yoktur… Sevgilerimi gönderiyorum prensim" diyerek yanıt verdi.