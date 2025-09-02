Ogeday Girişken sevgilisine evlilik teklifi etti
Eski Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, evlilik yolunda ilk adımı attı. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisine romantik bir evlilik teklifinde bulunan Girişken, o anın videosunu paylaştı.
2024 Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, sosyal medyada da şampiyonluğunu sürdürüyor.
Ünlü isim, yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla iletişimini aktif bir şekilde korumaya devam ediyor.
Eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile ayrılığıyla gündeme gelen Ogeday Girişken, aradığı aşkı buldu. Ogeday, yeni sevgilisi Zeynep Yumrutaş ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.
Sevgilisine evlilik teklifi eden ve onları paylaşan Ogeday Girişken şu ifadeleri kullandı: Zaman geçer, yollar değişir, planlar yapılır, planlar bozulur… Biz bu dünyada her günü keyifle ve huzurla yaşamak için birbirimize ilk sözümüzü verdik. Şans bizden yanaydı, öyle olmaya da devam etsin.