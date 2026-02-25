Oğlu Brooklyn ile gerilim sürerken David Beckham, kızı Harper ile kayak tatilinde
Oğlu Brooklyn ile aralarındaki mesafeyi koruyan David Beckham, kızı Harper ile çıktığı kış tatilinde çocuklarıyla vakit geçirmeye odaklandığını vurguluyor.
Beckham ailesi, son dönemde özel hayatlarındaki hareketlilikle gündemden düşmüyor. David ve Victoria Beckham, en büyük oğulları Brooklyn ile yaşadıkları fikir ayrılıklarının gölgesinde, küçük çocuklarıyla bağlarını güçlendirmeye odaklanıyor. David Beckham, okul tatilini fırsat bilerek 14 yaşındaki kızı Harper ile Fransa’nın seçkin kayak merkezi Courchevel’de baş başa vakit geçirdi.
ÇOCUKLARIYLA VAKİT GEÇİRMEK ONUN İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Tatilden kareler paylaşan Beckham, kızıyla geçirdiği bu özel zamanın kendisi için önemini şu sözlerle ifade etti:
"Çocuklarla ister birlikte ister tek tek anılar biriktirmek benim için her zaman önemli olmuştur, bu yüzden bu hafta ben ve Harper birkaç anı daha biriktirdik. Seni seviyorum güzel hanımefendi @harperbeckham"
Bu gönderiyi Instagram'da gör
“EN İYİ BABA”
Ünlü ailenin takipçileri de bu tatil paylaşımlarına yoğun ilgi gösterdi. Paylaşımların altına, "Çok özel bir baba… Harper’ın her zaman hatırlayacağı bir zaman", "Kaliteli baba-kız vakti", "En iyi baba!" ve "Harika, çocuklarla kar en iyi anıları oluşturur" gibi yorumlar geldi.
AİLE İÇİNDEKİ YOL AYRIMI
Bu kış tatili, ailenin diğer üyeleriyle yapılan kutlamaların hemen ardından geldi. Geçtiğimiz hafta Cruz Beckham’ın 21. yaş günü için düzenlenen görkemli partide tüm aile bir aradaydı. David Beckham, oğlu Cruz için yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Küçük oğlumun 21. yaş günü kutlu olsun. Artık o kadar küçük değil, ama seninle ilgili en gurur duyduğum şey dönüştüğün kişi ve adamdır; naziksin, düşüncelisin ve ailene, arkadaşlarına ve çevrendeki herkese karşı son derece sadıksın, bu da seni çok özel bir insan yapıyor. Hayatta kendi yolculuğundasın ve çok çalışıp eğleniyorsun, hayatın özü de zaten budur... Seni seviyoruz Cruzie ve umarız en harika günü geçirirsin çünkü bunu hak ediyorsun."
