Oğlu Brooklyn ile gerilim sürerken David Beckham, kızı Harper ile kayak tatilinde

AİLE İÇİNDEKİ YOL AYRIMI



Bu kış tatili, ailenin diğer üyeleriyle yapılan kutlamaların hemen ardından geldi. Geçtiğimiz hafta Cruz Beckham’ın 21. yaş günü için düzenlenen görkemli partide tüm aile bir aradaydı. David Beckham, oğlu Cruz için yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Küçük oğlumun 21. yaş günü kutlu olsun. Artık o kadar küçük değil, ama seninle ilgili en gurur duyduğum şey dönüştüğün kişi ve adamdır; naziksin, düşüncelisin ve ailene, arkadaşlarına ve çevrendeki herkese karşı son derece sadıksın, bu da seni çok özel bir insan yapıyor. Hayatta kendi yolculuğundasın ve çok çalışıp eğleniyorsun, hayatın özü de zaten budur... Seni seviyoruz Cruzie ve umarız en harika günü geçirirsin çünkü bunu hak ediyorsun."



