Oğlu İngiltere'de üniversite kazanmıştı... Ferhat Göçer: Annesine minnettarım

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, 2008 yılında boşandığı Ayla Göksel'den olan oğlu Can'ın, dünyanın en iyi 10 üniversitesinden biri olan telefonun mucidi Alexander Graham Bell ve Mahatma Gandhi'nin öğrenim gördüğü University College London'ı kazandığını duyurmuştu. Göçer, katıldığı bir programda yaşadığı gururu sevenleriyle paylaştı.

'BANA HAYATTAKİ EN BÜYÜK HEDİYESİ, MİNNETTARIM ANNESİNE'

Can Göçer'in Londra Lucille Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde okuduğunu belirten sanatçı, "İyi bir annenin, bir evlat yetiştiren annenin, bana hayattaki en büyük hediyesi. Minnettarım annesine. Üniversite haberini alınca bir ay ayaklarım yere basmadı. Londra'nın göbeğinde harika bir okul" açıklamasını yaptı.

"LONDRA'YA GİDEN GÖÇER SEVİNCİNİ BÖYLE PAYLAŞMIŞTI"

Oğluyla birlikte Londra'ya giden Göçer, "Dostlar... Oğlum Can dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesinden biri olan UCL'i (University College London) kazandı. Nasıl gurur, nasıl bir mutluluk anlatamam sizlere, paylaşmak istedim. Başta bizlere hayırlı bir evlat yetiştirmiş olan annesi Ayla ve Can’ın hayatına dokunmuş, emek vermiş herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.