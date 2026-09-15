Oğlu okula başlayan Hande Soral gözyaşlarına boğuldu

Hande Soral ile İsmail Demirci'nin oğlu Ali, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk gününde okul hayatına adım attı.

2022 yılının haziran ayında dünyaya gelen Ali’nin okula başladığı günde, ünlü oyuncu duygusal anlar yaşadı.

Oğlunu sınıfa bıraktıktan sonra okul bahçesinde gözyaşlarını tutamadığını belirten Soral, yaşadığı heyecanı ve duygusal yoğunluğu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"BANA ORYANTASYON YAPILMADI"

Oyuncu, sürecin kendisi için oldukça duygusal geçtiğini şu sözlerle dile getirdi: Sabah tuttu öğretmeninin elinden girdi sınıfa, ben bahçede biraz ağladım. Sonra ilkokullar İstiklal Marşı okudu, saygı duruşuna kalktım yine biraz ağladım. Bekliyorum sabahtan beri ve yine ara ara ağlıyorum. Bana oryantasyon yapılmadı, keşke yapılsaydı.