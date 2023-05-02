Oğlunu kucağına almak için gün sayan Funda Eryiğit'ten hamilelik pozları
Son olarak Netflix'te yayınlanan Boğa Boğa'da 'Beyza' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Funda Eryiğit hamileliğinin son günlerini yaşıyor. Başarılı oyuncu son pozlarını sosyal medya üzerinden paylaştı.
Yönetmen Berkun Oya ile evlerinde kıyılan sade bir törenle evlenen Funda Eryiğit, oğlunu kucağına almak için gün sayıyor. 38 yaşındaki oyuncu, doğum öncesi usta fotoğrafçı Muhsin Akgün’ün objektifinin karşısına geçti.
DOĞUM HAZİRAN AYINDA BEKLENİYOR
Haziran ayında doğum yapmayı bekleyen Eryiğit, Muhsin Akgün’ün stüdyosunda yaptığı röportaj sonrası verdiği pozların altına “Röportaj sonrası Muhsin’le geçirdiğimiz 10 dakika” notunu düştü.