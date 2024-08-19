Oğlunun vefatından 22 gün sonra sahnelere döndüğü için eleştirilmişti! Safiye Soyman'dan yanıt geldi
22 gün önce oğlu Harun'u kaybeden şarkıcı Safiye Soyman sahnelere döndüğü için eleştirilmişti. Ünlü sanatçı, bu kararıyla ilgil eleştirilere yanıt verdi.
Safiye Soyman'ın uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz 27 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.
Oğlunu gözyaşlarıyla toprağa veren Soyman, "Allah kimseye evlat acısı vermesin. Üzerine bir sinek konsun istemezdim. Oğlum çekimden geldikten bir hafta sonra vefat etti. Sanki oğlum beni bekliyormuş. Oğlumu ellerimle yıkadım. Çocuğum nurlar içinde gitti" demişti.
Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman, Harun'un vefatından 22 gün sonra Kayseri'de bir mekanda sahneye çıktı.
Sahne öncesi kuliste çektiği videoyu Instagram hesabından yayınlayan Soyman, "Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi ve gurur duyardı izlemekten hep programlarıma götürürdüm. Biz sanatçılar için sahne hiçbir zaman kapanamaz. Ben size mâl olmuş bir sanatçıyım. Oğlum için yine ayağa kalktım, sahnelere devam edeceğim. Çok mutlu olurdu o çünkü. Başka bir meslek sahibi de olsam işime devam edecektim. Hayat her şeye rağmen devam ediyor" ifadelerini kullandı.