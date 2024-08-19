Oğlunun vefatından 22 gün sonra sahnelere döndüğü için eleştirilmişti! Safiye Soyman'dan yanıt geldi

Sahne öncesi kuliste çektiği videoyu Instagram hesabından yayınlayan Soyman, "Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi ve gurur duyardı izlemekten hep programlarıma götürürdüm. Biz sanatçılar için sahne hiçbir zaman kapanamaz. Ben size mâl olmuş bir sanatçıyım. Oğlum için yine ayağa kalktım, sahnelere devam edeceğim. Çok mutlu olurdu o çünkü. Başka bir meslek sahibi de olsam işime devam edecektim. Hayat her şeye rağmen devam ediyor" ifadelerini kullandı.