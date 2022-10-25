Oğulcan Engin ve Miray Daner'den Venedik pozu
Oyuncu Miray Daner ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir süredir aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü çift, Venedik'e tatile gitti.
Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin (32), oyuncu Miray Daner ile ilişki yaşamaya başladı. İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan çift, aşklarını Venedik'te tazeledi. Birlikte Venedik'e giden ikiliden Venedik fotoğrafları geldi. 23 yaşındaki Daner, sevgilisiyle pozunu kalp emojisiyle paylaştı.
Genç aşıklar Miray Daner ile Oğulcan Engin, Italya'dan aşk pozlarını paylaştı. Venedik'te romantizmin doruklarında olan Oğulcan Engin ile sevgilisi Miray Daner aşklarını paylaştı.
Uzun süredir birlikte olan çift aşklarını gözden uzak yaşamayı tercih ediyor.
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