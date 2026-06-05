Ogün Sanlısoy, Şebnem Ferah'la buluştu

Şebnem Ferah, önceki akşam 6 yıllık aranın ardından İstanbul'da sahne aldı.

Ferah'ın konserinde; Kenan Doğulu, Mazhar Alanson, Özge Özpirinçci, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi ünlü isimler de yer aldı.

KONSER SONRASI KULİS POZU

Konseri izlemeye gelenler arasında Ogün Sanlısoy da vardı. Sanlısoy, konser sonrası Şebnem Ferah ile kuliste buluştu.

Ünlü rockçı, birlikte yer aldıkları fotoğrafa "Hoş geldin Şebo" notunu düştü.