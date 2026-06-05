Ogün Sanlısoy, Şebnem Ferah'la buluştu

Türk rock müziğinin iki dev ismi Ogün Sanlısoy ve Şebnem Ferah, kuliste buluştu. Ünlü rockçı, birlikte yer aldıkları fotoğrafa "Hoş geldin Şebo" notunu düştü.

Ogün Sanlısoy, Şebnem Ferah'la buluştu
Elele Online

Elele Online

Şebnem Ferah, önceki akşam 6 yıllık aranın ardından İstanbul'da sahne aldı.

Ferah'ın konserinde; Kenan Doğulu, Mazhar Alanson, Özge Özpirinçci, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi ünlü isimler de yer aldı.

Şebnem Ferah, 6 yıl sonra İstanbul'da konser verdi! Ünlülerden konser paylaşımlarıGaleriŞebnem Ferah, 6 yıl sonra İstanbul'da konser verdi! Ünlülerden konser paylaşımları

KONSER SONRASI KULİS POZU

Konseri izlemeye gelenler arasında Ogün Sanlısoy da vardı. Sanlısoy, konser sonrası Şebnem Ferah ile kuliste buluştu.Ogün Sanlısoy, Şebnem Ferah'la buluştu - Resim : 2

Ünlü rockçı, birlikte yer aldıkları fotoğrafa "Hoş geldin Şebo" notunu düştü.Ogün Sanlısoy, Şebnem Ferah'la buluştu - Resim : 3

 

 

 