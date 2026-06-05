Ogün Sanlısoy, Şebnem Ferah'la buluştu
Türk rock müziğinin iki dev ismi Ogün Sanlısoy ve Şebnem Ferah, kuliste buluştu. Ünlü rockçı, birlikte yer aldıkları fotoğrafa "Hoş geldin Şebo" notunu düştü.
Elele Online
Şebnem Ferah, önceki akşam 6 yıllık aranın ardından İstanbul'da sahne aldı.
Ferah'ın konserinde; Kenan Doğulu, Mazhar Alanson, Özge Özpirinçci, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi ünlü isimler de yer aldı.
KONSER SONRASI KULİS POZU
Konseri izlemeye gelenler arasında Ogün Sanlısoy da vardı. Sanlısoy, konser sonrası Şebnem Ferah ile kuliste buluştu.
Ünlü rockçı, birlikte yer aldıkları fotoğrafa "Hoş geldin Şebo" notunu düştü.