Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ile ilgili en büyük korkusunu açıkladı

Demet Özdemir'le evlilik hazırlıkları yapan Oğuzhan Koç sevgilisi hakkındaki soruya kayıtsız kalmadı. Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ile birlikteliği için "Her şey çok güzel, nazara da gelmek istemiyoruz" dedi.

Demet Özdemir'le evlilik hazırlıkları yapan şarkıcı Oğuzhan Koç, 37 yaşına bastı. Demet Özdemir, sosyal medya hesabından "Sana hep söyledim; seversem görürsün. İyi ki doğdun sevgilim" mesajını yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Demet Özdemir (@demetozdemir)'in paylaştığı bir gönderi

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Demet ile ilgili sorular karşısında Koç, "Bana buradan bir daha ilan-ı aşk mı yaptıracaksınız? Her şey çok güzel. Nazara da gelmek istemiyoruz. İnşallah tamamına da erdireceğiz." ifadelerini kullandı.