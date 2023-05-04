Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in boşanma tarihleri belli oldu!

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldı. Çift, yaptıkları ortak açıklamada, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp, sona erdirme kararı aldık" dedi.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in boşanma Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir davasının görüleceği adliye ve tarih belli oldu.

8 MAYIS'TA BOŞANIYORLAR

İkilinin boşanma davası, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Büyükada'daki Adalar Adliyesi'nde görülecek.

"HAYIRLISI OLSUN" DEMİŞTİ

Oğuzhan Koç, boşanma açıklamasının ardından Bloomberg HT'de yayınlanan 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programına konuk olmuştu. Çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç, "Demet'le ortak bir açıklama yaptık. Boşanıyoruz, hayırlısı olsun" demişti.