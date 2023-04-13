Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, boşanacaklarını açıkladı

Mutlulukları kısa sürdü... Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinden kötü haber geldi... İlişkilerindeki sorunları çözemeyen çift boşanma kararı aldı. Ortak bir açıklama yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç anlaşmalı olarak boşanacaklarını duyurdu.

Ağustos 2022’de evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşanıyor. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz haftalarda 'evlilikte kriz' haberiyle magazin gündemine gelmişti.

Evi terk ettiği de konuşulan Demet Özdemir, "Evliliklerde böyle şeyler olur" demişti. Ancak çiftten kötü haber geldi. Boşanma kararı alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bir açıklama yaptı.

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ'TAN AÇIKLAMA

İlişkilerindeki sorunları çözemeyen çift boşanma kararı aldı. Ortak bir açıklama yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şunları söyledi:

"Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor onları üzmeden bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz."