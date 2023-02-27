Oğuzhan Koç'tan eşi Demet Özdemir'e duygusal kutlama

Oyuncu Demet Özdemir, 31'inci yaşına girdi. Özdemir'in doğum gününü kutlayan ilk isim ise 28 Ağustos 2022'de nikâh masasına oturduğu eşi Oğuzhan Koç oldu.

Oğuzhan Koç, eşi Demet Özdemir ile çekilen karesini "Bu sefer buruk anıyoruz doğduğun günü... İyi ki doğdun benim diğer yarım. Hem ailemiz, hem ülkemizin mutlu, huzurlu günleri için dua ediyorum" notuyla yayınladı. Demet Özdemir de eşinin paylaşımına "Tüm kalbimle..." yorumuyla karşılık verdi.

HEDİYE YERİNE DEPREMZEDELERE BAĞIŞ YAPILMASINI İSTEMİŞTİ

Öte yandan Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde doğum günü için anlamlı bir kampanya başlatmıştı. Özdemir, sevenlerinden doğum gününde hediye yerine depremzedelere çadır alımı için İhtiyaç Haritası'na bağış yapmalarını isteyerek "Bana en güzel hediye olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.