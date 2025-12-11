Oğuzhan Koç'tan evlilik sinyali: "Yol bizi oraya götürürse..."

Ünlü sanatçı Oğuzhan Koç'un, güzel oyuncu Hazal Subaşı ile yaşadığı taze ve doludizgin aşk, magazin gündemindeki yerini korurken, Koç'un evliliğe dair yaptığı cesur açıklama dikkatleri üzerine çekti.

Hatırlanacağı üzere Oğuzhan Koç, 2021 yazında Demet Özdemir ile evlenmiş, ancak bu birliktelik yalnızca sekiz ay sürmüş ve çift, ani bir kararla tek celsede boşanmıştı. Bu kısa evliliğin ardından aşka kapılarını kapattığı düşünülen Koç, kabuğundan çıkarak son dönemin en popüler oyuncularından Hazal Subaşı ile yeni bir ilişkiye adım attı. Bu tatlı aşkın başlamasında, yakın dostları Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in aracı olması da akıllarda kalan hoş bir detay oldu.

Yılın ilk ayında başlayan bu buram buram aşk kokan ilişki, Koç ve Subaşı'nın sıkça paylaştığı samimi pozlarla da pekişirken, kamuoyunun merak ettiği asıl soru, Koç'un yeniden evlenip evlenmeyeceğiydi.

Geçtiğimiz günlerde Arem ve Arman'ın konuğu olan Oğuzhan Koç'a, beklenen soru "Hazal Subaşı'yla evlilik düşünceniz var mı?" şeklinde çat diye yöneltildi. Evliliğe tövbe ettiği yönündeki spekülasyonların aksine, Koç'un bu soruya verdiği yanıt adeta yeşil ışık yakarak hayranlarını sevindirdi.

Koç, Hazal Subaşı ile çok mutlu olduklarını vurgularken, evlilik konusunda herhangi bir acele ya da telaşları olmadığını belirtti ve ekledi: "Çok mutluyuz. Yol bizi oraya götürürse ki götürecek bence, evet var tabii." Bu açıklama, çiftin ilişkilerinin ciddi bir yolda ilerlediğini ve yakın gelecekte evlilik haberlerinin gelebileceğinin güçlü bir sinyali olarak algılandı.