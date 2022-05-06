Oğuzhan Koç'tan ilanı aşk! "Demet'ten gözümü alamıyorum!"

Son dönemde oyuncu Demet Özdemir ile olan ilişkisi ile gündemde olan Oğuzhan Koç, geçtiğimiz akşam İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu. Koç, programda sorulan sorulara içten cevaplar verdi.

İLANI AŞK

Bir süredir Demet Özdemir'le aşk yaşayan ve evlilik yolunda olan Oğuzhan Koç aşkını haykırdı. Ünlü şarkıcı, “Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey nedir?” sorusuna “Şey değil biri var: Demet Özdemir” yanıtını verdi.

"ONUN SAHNE KABİLİYETİNDEN EMİNİM"

Demet Özdemir’le aynı projede yer alma hayali olduğunu söyleyen Koç, “Kendi yazdığım hikâyem var. Sonbaharda çekip yeni yıla yayınlamayı düşünüyorum. Ben yazıp oynayacağım. Keşke Demet’le birlikte oynasak ne güzel olur. Onun sahne kabiliyetinden eminim ve onun oynamasını çok isterim” diye konuştu.

"İLK VE TEK HAYRANIYIM"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine Koç, "Demet ne yapıyorsa en iyisini yapıyor. Ben de sonuna kadar destekliyorum. İşinin hakkını veriyor. İlk ve tek hayranıyım" diyerek, nişanlısına övgü dolu sözler sarfetmişti.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE EVLİLİK TEKLİFİ

İkili, geçtiğimiz aralık ayında âşıklar şehri Paris'e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Paris onlara uğursuz gelmiş, dönüşte kavga eden çift, "Bir daha asla olmaz" diyerek, ayrı yolara gitmiş ve birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı. Ancak ayrılığa dayanamayan Demet ve Oğuzhan, kısa sürede barışmıştı. Yakın arkadaşlarının, ikiliyi habersiz bir araya getirerek barışmalarını sağladığı öğrenilmişti.