Oğuzhan Koç'un makyajı sosyal medyanın diline düştü!

İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca’yı eğlenceli bir hikayede buluşturan Disney+’ın yeni filmi 'Özür Dilerim'in özel gösterimi gerçekleşti. Geceye, galaya hem yalnız gelen hem de aşırı fondöteniyle katılan Oğuzhan Koç damga vurdu.

"BUNUN YERİ BURASI DEĞİL"

Oğuzhan Koç'un galaya tek başına katılması dikkat çekti. Koç, Demet Özdemir sorularına, “Kendisi sette olduğu için gelemedi" dedi. Alyans sorusuna ise “İnan şahane bir ekip var. Ustalarımız var. Zaten sizinle sürekli karşılaşıyoruz. Daha sonra konuşuruz bunları. Bunun yeri burası değil” diyerek aralarındaki tartışmanın devam ettiği sinyallerini verdi. Koç, düğününde giydiği ayakkabıları gala gecesinde de giydi.

DEMET ÖZDEMİR'DEN BOŞANMA AÇIKLAMASI

Oğuzhan Koç, 'Özür Dilerim' filmi galasına tek katılınca boşanma iddiaları da artımıştı. Bugün o iddialara yanıt geldi ve çıkan haberler doğrulandı. İlişkilerindeki sorunları çözemeyen çift boşanma kararı aldı. Ortak bir açıklama yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç anlaşmalı boşanacaklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor onları üzmeden bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

FONDÖTENİ OLAY OLDU

Oğuzhan Koç'un galada yalnız olmasından ziyade yüzündeki fondöten sosyal medyanın diline düştü.

İşte Oğuzhan Koç'a gelen o tepkiler:

-Oğuzhan bunu sana Demet mi yaptırdı? Eğer öyleyse ses ver!

-Makyaj fazla kaçmış

-Oğuzhan'a bu kötülüğü kim yaptı?

-Oğuzhan Koç'un yüzündeki bahar çiçekleri gibi yapılan makyajı aklımdan silemiyorum. Aşkım öyle makyaj yapsa oturur ağlardım herhalde bilmedim ya da gülme krizine girerdim.

-Oğuzhan Koç'a nasıl bi makyaj yaptınız?