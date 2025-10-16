Okan Buruk eski eşi Nihan Akkuş'la barıştı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve modacı Nihan Akkuş, özel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Bir çocukları olan çift, geçtiğimiz aylarda 17 yıllık evliliğini bitirerek herkesi şaşkına çevirdi. Ancak çift ayrılığa daha fazla dayanamadı.

BARIŞTIKLARINI İLAN ETTİLER

Posta'da yer alan habere göre; dün akşam bir mekanda bir araya gelen Okan Buruk ve Nihan Akkuş barıştıklarını ilan etti. Eski eşiyle mekandan el ele çıkan Okan Buruk, Nihan Akkuş ile aynı araca binerek birlikte uzaklaştı. Çift, magazin muhabirlerinin 'Ufukta yeniden evlenme düşünceniz var mı?' sorusunut yanıtsız bıraktı.