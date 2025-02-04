Oktay Ertuğrul: 7 yıl içinde 4 kez ev eşyalarımızı değiştirdik

'UMUT HANIMLA MAALESEF ŞİDDETLİ TARTIŞMALARIMIZ OLDU'

''Maalesef Umut Hanımla şiddetli tartışmalarımız oldu. Sinirleriniz o kadar bozuluyor ki. Çocuğunuz evden çıkıyor gidiyor. Nereye gitti ne zaman gelecek belli değil. Biri öldürdü mü ? Parçaladı mı ? Haberiniz yok. Çaresizce sabaha kadar bekliyorsunuz. O kadar akıllı zeki çocuklar sokakta köpeklerin mamalarını paylaşacak duruma geliyorlar. Evden her gidişleri bir ölüm. Eve dönüşleri doğum.''