Oktay Kaynarca’nın telefon isyanı: 9 madde sıraladı!

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, çevirmeli telefon görseli paylaşarak iletişim konusunda yaşadığı bir rahatsızlığı dile getirdi.

OKTAY KAYNARCA’DAN TELEFON ADAB-I MUAŞERETİ

Usta oyuncu, Instagram hesabından "Telefon adab-ı muaşereti... Görgü kuralları" başlığı ile dokuz madde sıraladı.

1- Telefon en fazla üç kez çaldırılır.

2- Telefonla arama saatlerine dikkat edilmelidir, çok elzem bir durum yoksa geç veya çok erken vakitlerde aramak uygun değildir.

3- Konuşmalar mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.

4- Aradığınız kişi başka bir görüşmede ise ve hemen size dönmüyorsa konuşmasını bitirip, sizi araması beklenmelidir.

5- Görüntülü aramak için aile bireyleri dahil önceden izin istenmelidir.

6- Konuşmaların güvensiz ortamlarda ve platformlarda olduğu dikkate alınarak, konuşma içeriğine dikkat edilmelidir.

7- Konuşma sırasında telefonun kesilmesi durumunda ilk arayanın araması beklenmelidir.

8- Sizden istenen telefon numarası sahibine sorulmadan verilmemelidir.

9- Başkalarının telefon numaralarını reklam promosyon vs adı altında şirketlere vermek ayıp hatta terbiyesizliktir.