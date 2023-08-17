Oktay Kaynarca’nın telefon isyanı: 9 madde sıraladı!
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, telefon numarasının izinsiz şekilde kullanılmasına ve insanların telefon görgü kurallarını hiçe saymasına isyan etti.
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, çevirmeli telefon görseli paylaşarak iletişim konusunda yaşadığı bir rahatsızlığı dile getirdi.
OKTAY KAYNARCA’DAN TELEFON ADAB-I MUAŞERETİ
Usta oyuncu, Instagram hesabından "Telefon adab-ı muaşereti... Görgü kuralları" başlığı ile dokuz madde sıraladı.
1- Telefon en fazla üç kez çaldırılır.
2- Telefonla arama saatlerine dikkat edilmelidir, çok elzem bir durum yoksa geç veya çok erken vakitlerde aramak uygun değildir.
3- Konuşmalar mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.
4- Aradığınız kişi başka bir görüşmede ise ve hemen size dönmüyorsa konuşmasını bitirip, sizi araması beklenmelidir.
5- Görüntülü aramak için aile bireyleri dahil önceden izin istenmelidir.
6- Konuşmaların güvensiz ortamlarda ve platformlarda olduğu dikkate alınarak, konuşma içeriğine dikkat edilmelidir.
7- Konuşma sırasında telefonun kesilmesi durumunda ilk arayanın araması beklenmelidir.
8- Sizden istenen telefon numarası sahibine sorulmadan verilmemelidir.
9- Başkalarının telefon numaralarını reklam promosyon vs adı altında şirketlere vermek ayıp hatta terbiyesizliktir.