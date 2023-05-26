Ömer dizisi kadrosuna yeni oyuncu

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ömer Pazartesi günleri izleyici ile buluşuyor. Cem Karcı'nın yönettiği dizide baba-oğulu Selahattin Paşalı (Ömer) ile Barış Falay'ın (Reşat) canlandırıyor. 12 Haziranda sezon finali yapması planlanan diziye yeni oyuncu dahil oluyor.

RÜZGAR AKSOY KADRODA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barş Falay ve Merve Dizdar gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin 19. bölümünde ekibe çok başarılı bir oyuncu katılıyor. Turgut Alp‘e hayat verdiği “Kuruluş Osman” dizisinden geçen haftalarda ayrılan Rüzgâr Aksoy “Ömer” dizisiyle anlaştı.

Rüzgar Aksoy'un Gamze'nin (Gökçe Bahadır) eski eşi Haluk Tezel'e hayat verecek. Haluk'un 19. bölümden itibaren dizide yer alacağı, Gamze ile Ömer'in (Selahattin Paşalı) hayatında tansiyonu iyice yükselteceği öğrenildi.