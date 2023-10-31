Ömer dizisi kadrosuna yeni oyuncu dahil oldu

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Ömer her hafta Pazartesi günleri izleyici ile buluşuyor. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Barış Falay‘ın paylaştığı dizide transferler de devam ediyor. Kadroya yeni bir oyuncu daha katıldı.

Çağdaş Onur Öztürk kadroda

Gazeteci Birsen Altuntaş‘ın haberine göre Çağdaş Onur Öztürk, Star TV‘nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi “Ömer”in kadrosuna katıldı. Cem Karcı‘nın yönettiği, Gülizar Irmak’ın ise yazdığı dizide Öztürk, Gamze‘nin (Gökçe Bahadır) çalıştığı bankanın bölge müdürü Nevzat’a hayat verecek.

Öztürk aynı zamanda İdea Film‘in Netflix için çektiği, 6 bölümlük “Asaf” dizisinde “Murat” rolünü canlandırıyor. Çağdaş Onur Öztürk daha önce “Terapist”, “Fatma” ve “Prens” gibi ilgiyle izlenen dijital dizilerde seyirci karşısına çıkmıştı.