Ömer dizisinde 4 oyuncu veda ediyor!

Pazartesi akşamları yayınlanan dizide bir süredir Ömer'in nişanlısı Süreyya rolünü oynayan Simay Barlas, 21'nci bölümde ayrılacak. Süreyya'nın ailesini oynayan Seda Dadaşova, Banu Fotocan ve Halit Karaata da Ömer dizisine veda edecek.

SETTE PASTA KESİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziden ayrılacağı kesinleşen Simay Barlas için sette pasta kesildi. O anlar "Süreyya ev final karesi" notuyla da sosyal medyada yayınladı.