Ömer dizisinin Gamze’si Gökçe Bahadır’dan eşine romantik kutlama: Nice yıllara sevgilim
Ömer dizisinde canlandırdığı Gamze karakteriyle ekranlarda olan Gökçe Bahadır, 2022 yılında aranjör Emir Ersoy ile evlenmişti. Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlilik yıl dönümlerini yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı.
Aralarında Yaprak Dökümü, Hayat Bilgisi, Aramızda Kalsın, Ufak Tefek Cinayetler, Evlilik Hakkında Her Şey gibi yapımların da olduğu pek çok projede kamera karşısına geçen, şimdilerde ise Star TV’de yayınlanan Ömer dizisinde canlandırdığı Gamze karakteriyle ekranlarda yer alan Gökçe Bahadır, ilk evliliğini 2011 yılında Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal ile yapmıştı. Gökçe Bahadır ile Ali Sunal, 8 ay sonra boşanma kararı almıştı.
Gökçe Bahadır, ikinci evliliğini ise 25 Şubat 2022’de aranjör Emir Ersoy ile yapmıştı. Çiftin nikah töreni İzmir Alaçatı'da gerçekleşmişti. Çiftin mutlu gününe aile ve yakın arkadaşlarından oluşan 60 kişi katılmıştı.
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evliliklerinin 2. yılını geride bıraktı. Ünlü isimler yıl dönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı. Oyuncu, evlendiği güne ait bir karesini ‘’Nice yıllara sevgilim’’ notuyla yayınladı.
Emir Ersoy da nikahtan bir fotoğrafını paylaşıp altına ‘’2 yıl önce bugün, bu saatlerde… Güzel sevgilim’’ mesajını yazdı.