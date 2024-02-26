Ömer dizisinin Gamze’si Gökçe Bahadır’dan eşine romantik kutlama: Nice yıllara sevgilim

Aralarında Yaprak Dökümü, Hayat Bilgisi, Aramızda Kalsın, Ufak Tefek Cinayetler, Evlilik Hakkında Her Şey gibi yapımların da olduğu pek çok projede kamera karşısına geçen, şimdilerde ise Star TV’de yayınlanan Ömer dizisinde canlandırdığı Gamze karakteriyle ekranlarda yer alan Gökçe Bahadır, ilk evliliğini 2011 yılında Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal ile yapmıştı. Gökçe Bahadır ile Ali Sunal, 8 ay sonra boşanma kararı almıştı.