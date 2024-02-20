Ömer dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: Ayrılmak bizim için en iyisi

Gamze, Şule'ye elini kazayla sıkıştırdığını söyler fakat onu ve Tuna'yı bunun istemeden yaşandığına inandıramaz. Oğlu ile arası açılan Gamze, aile düzenini yıkmaya çalışmakla suçladığı Şule ve kendisini yalnız bırakmakla suçladığı Ömer ile büyük bir tartışma yaşar.