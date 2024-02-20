Ömer dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: Ayrılmak bizim için en iyisi
Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Ömer, 19 Şubat'ta 44. bölümüyle Star izleyicileriyle buluştu. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Gamze'nin Ömer'in eşyalarını toplayıp ona "Ayrılmak bizim için en iyisi" demesi ve Ömer'in bunu kabul etmesi damga vurdu.
Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Star TV dizisi Ömer'in 44. bölümü dün akşam izleyici ile buluştu. Peki dün akşam dizide neler yaşandı birlikte bakalım...
Gamze, Şule'ye elini kazayla sıkıştırdığını söyler fakat onu ve Tuna'yı bunun istemeden yaşandığına inandıramaz. Oğlu ile arası açılan Gamze, aile düzenini yıkmaya çalışmakla suçladığı Şule ve kendisini yalnız bırakmakla suçladığı Ömer ile büyük bir tartışma yaşar.
Nurettin'den cemaate dair çarpıcı gerçekler öğrenen Reşat, bunları hemen Ömer’e anlatır. Abisinin İzzet tarafından büyük bir tehlikeyle baş başa bırakılacağını öğrenen Ömer, vakit kaybetmeden bildiklerini Tahir ile paylaşır. Duyduklarına inanmak istemeyen Tahir'in büyük gerçekleri öğrenmesi uzun sürmez ve kızlarını kurtarmak için harekete geçer.
Gamze'nin yersiz endişelere kapıldığını düşünen Ömer, aralarındaki çatışmalara rağmen onunla yakın olabilmek için çabalar. Kızına dair önemli bir gerçeği öğrenen Reşat, yaklaşımıyla Nisa'yı çok şaşırtır.