Ona bebek yüzlü diye boşuna dememişler: Kendini 50 değil 32 yaşında hissediyor!

Yıllardır "bebek yüzlü" yakıştırmasıyla anılan Leonardo DiCaprio, kendisi hakkında yapılan bu yorumları doğruladı. Ünlü oyuncu, yaşına rağmen kendisini olduğundan çok daha genç hissettiğini açıkladı.

Verdiği yeni röportajda, başrolde yer aldığı yeni filmi 'One Battle After Another'ın yönetmeni Paul Thomas Anderson'ın sorularını yanıtlayan DiCaprio, yönetmenin, "Kaç yaşında olduğunu bilmeseydin, şu anda kaç yaşında olduğunu söylerdin?" sorusuna "32" yanıtını verdi.

"DUYGUSAL OLARAK 35"

Leonardo DiCaprio daha sonra, dönüm noktası sayılan 50'nci yaşını değerlendirirken, "duygusal olarak 35 yaşında gibi hissettiğini" itiraf etti.

50 yaşına girmenin hayatını sorgulamasına sebep olup olmadığı sorusunu Leonardo DiCaprio; "Daha dürüst olmak ve zamanınızı boşa harcamamak için bir arzu duyuyorsunuz gibi bir his yaratıyor" diye yanıtladı.