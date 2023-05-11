Onun ve oyunun zamanı: Chris Pine

Başarılı kariyerinin yanında, her geçen gün daha da parlamak ve gösterişli imajını yükseltmek konusunda doğal olarak başarılı. Pine, hayat verdiği karakterlerle hafızalarda yer edecek bir karizmaya sahip ama şüphesiz Star Trek’in Kaptan Kirk’ü, Wonder Woman’ın büyük aşkı Steve Trevor ya da son büyük karakteri doğuştan kötü lider Frank ile bunu tartışmaya kapatıyor. Kağıt üzerindeki karakter kadar kıyafetleri de etkileyici bir hale getirmeyi başarabilen bir stil ikonu demek, ona yakışır.

Yazı: Baran Alışkan

Son olarak, Don’t Worry Darling (Dert Etme Sevgilim) filminde kontrollü bir hayranlıkla izlediğimiz Pine, hayat verdiği Frank rolüyle hayli etkileyici bir performans sergilemişti. Tabii öncesinde 79’uncu Venedik Film Festivali’nde rol arkadaşı ve şarkıcı Harry Styles ile yaşadıkları -aslını belki de hiç öğrenemeyeceğimiz- gizemli serüvenin de baş kahramanlarından biriydi. Şimdiyse fantastik bir dünyada -kalp hırsızlığı da dahil olmak üzere- en büyük soygunu için karşımıza çıkıyor. Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves) filminde belki de onu en karizmatik gösteren Edgin rolüyle buluşmak üzere Pine ile sözleşiyoruz. Aslında elflerin, hobbitlerin, cücelerin ve insanların yer aldığı, rol yapma üzerine kurulu, yani karakterlere büründüğünüz bir masa oyunundan uyarlanan film, destansı bir soygunu anlatıyor.

Birçok kuraldan ve farklı ihtimalden oluşan kurgusu ise oyunu çekici kılan en önemli özelliği. Chris Pine’ı çekici kılan en önemli özelliğiyse sonsuz ihtimallerin kıyısında fantastik bir dünyaya katılmamızı sağlayabilmesi. Hazırsanız, oyuna başlayalım mı?