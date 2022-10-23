Onur Buldu Güldür Güldür'den sonra bambaşka bir rolde

İçindekiler TEBESSÜM FİLMİ İLE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKTI

Güldür Güldür şov 9 yılda 312 programla ekranlara geldi. Milyonlarca kişinin izlediği Güldür Güldür bu yıl 10. sezonunu kutluyor. SHOW TV’de yayınlanan BKM yapımı ‘Güldür Güldür Show’ bu anlamda en uzun soluklu komedi programları arasında yer alıyor.

Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda yer almadığı konuşulan Onur Buldu ise Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Onur Buldu, program 10. sezona başlarken arkadaşlarına destek oldu ve "Yeni sezon hayırlı olsun canlarım harika bir sene olsun" notunu düştü.

ONUR BULDU TEBESSÜM FİLMİ İLE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKTI

Öte yandan Onur Buldu'nun rol aldığı 'Tebessüm' filmi 10. Boğaziçi Film Festivali kapsamında dünya prömiyerini yaptı. Yönetmenler Sezgin Cengiz ve Şiyar Gedik'in imzasını taşıyan filmde Onur Buldu bu kez farklı bir rolle izleyici karşısında. Buldu, komedinin ardından böyle bir karakteri oynamakta zorlanıp zorlanmadığı sorusu üzerin şu yanıtı veriyor: "Herkesin içinde bir Mustafa var. Hayatının bir döneminde var en azından. Bu yüzden benim de Mustafa’yı bulmam çok uzun sürmedi."

Sezgin Cengiz ve Şiyar Gedik'in ilk uzun metrajlı filmi "Tebessüm", asık suratlılığıyla tanınan Mustafa ve babasının kesilen bacağı ile yaşadığı absürt olayları konu alıyor.

Filmin konusu şöyle paylaşılıyor: Asık suratlılığı ile tanınan Mustafa, babasını hastanede ziyaret ettiğinde kendini garip bir durumun içinde bulur. Babasının bir kaza dolayısıyla kesilmiş bacağı ona verilir ve dini usullere uygun olarak gömmesi söylenir.

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