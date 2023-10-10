Onur Büyüktopçu, Gelinim Mutfakta'dan kovulduğunu açıkladı

Kiralık Aşk' dizisiyle tanınan ve 'Yemekteyiz', 'Damat Bayıldı' ve 'Çarkıfelek' programlarını sunan Onur Büyüktopçu, YouTube kanalı 'Bize Kaldı'ya konuk oldu. Büyüktopçu, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Gelinim Mutfakta' programından kovulduğunu açıkladı.

"Ayak kaydırma muhabbetleri falan oldu"

Programdan kovulduğunu açıklayan Onur Büyüktopçu, "Ben kovuldum anlam veremediğim bir şekilde. 'Seyircimle vedalaşsaydım' dedim. Ayak kaydırma muhabbetleri falan oldu" ifadelerini kullandı.

Büyüktopçu, 'Kısmetse Olur' sunuculuğunu da kabul etmediğini söyledi.

2018 yılında Fatih Ürek’in sunumuyla başlayan Gelinim Mutfakta, Büyüktopçu’nun ardından Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil, Songül Karlı, Demet Akalın, Safiye Soyman ve Turgay Başyayla gibi isimler tarafından sunuldu.