Onur Büyüktopçu: Güzel reytingler kazandırdım ama teklif gelmiyor!

Kiralık Aşk, Yemekteyiz ve Çarkıfelek gibi yapımlarla ekranlarda izleyici kitlesine ulaşan Onur Büyüktopçu, yeni sezonda teklif gelmemesinden dert yandı.

'GÜZEL REYTİNGLER KAZANDIRDIM AMA TEKLİF GELMİYOR'

Ünlü isim, "Bilmiyorum, teklif gelmiyor. Menajerim de var. O kadar güzel işler yapıp, güzel reytingler kazandırdım ama teklif gelmiyor. Galiba uyumlu olmamak gerekiyor. Fırça fırlatan, oyuncu döven kişiler ekranda ama benim gibi uyumlu, başarılı ve yaptığı işlerle kendini kanıtlamış bir isim ekranda yer bulamıyor" ifadelerini kullandı.

'BODRUM ÇOK PAHALI'

Yaz tatili ile ilgili de açıklama yapan Onur Büyüktopçu, yaz tatili için Bodrum’u tercih ettiğini söyleyip, "Dört gün kalabildim, çok pahalıydı. Dışarıda hiç yemek yemedim, evde kendim yaptım" diyerek dert yandı.