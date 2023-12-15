Onur Saylak'tan oğlu Deniz Ali'ye: İyi ki doğdun...

2017 yılında Tuba Büyüküstün ile boşandıktan 3 yıl sonra Gözde Yılmaz ile nikah masasına oturan Onur Saylak 2020'de de oğulları Deniz Ali'yi kucağına almıştı. Saylak, 3 yaşına basan oğlu için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"İYİ Kİ DOĞDUN OĞLUM"

Ünlü isim, oğlu Deniz Ali ile pozuna "3… İyi ki doğdun oğlum" notunu düştü. Baba oğulun pozuna binlerce beğeni ve yorum geldi.

'ÇOCUKLARDAN SONRA DOĞRU ZAMANI AYARLAMAYI ÖĞRENDİM'

Geçtiğimiz haftalarda 'Empati' adlı programa konuk olan Onur Saylak, tutkularından vazgeçmediğini söylemiş ve "Fedakar bir insanım ama tutkularımdan vazgeçmiyorum. Şunu öğrendim sanırım ya da öğrenmeye yakınım; aynı anda ikisini de idare etmeye çalışıyorum. Özellikle çocuklardan sonra zamanı bölebilmeyi, doğru zamanı ayarlamayı öğrendim. Ondan önce daha bağımsızdım" ifadelerini kullanmıştı.