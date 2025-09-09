Onur Tuna'dan sevgilisine romantik kutlama: "İyi ki doğdun sevgilim. Gülmek sana çok yakışıyor"

"Son Yaz" dizisindeki "Naz Yaman" karakteriyle tanınan genç oyuncu Yasemin Yazıcı ile karizmatik oyuncu Onur Tuna'nın ilişkisi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin aşkı, 2022 yazında çıktıkları Filipinler tatilinde paylaştıkları fotoğraflarla ortaya çıktı. Bu ilişki, Yasemin Yazıcı'nın oyunculuk kariyerindeki yükselişine paralel olarak aşk hayatında da yeni bir sayfa açtı.

Onur Tuna, 8 Eylül'de 28 yaşına giren sevgilisi Yasemin Yazıcı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla kutladı. Tuna, Yazıcı ile birlikte çekilmiş samimi bir fotoğrafını paylaşarak, "İyi ki doğdun sevgilim. Gülmek sana çok yakışıyor" notunu düştü.Bu özel kutlama, çiftin hayranları tarafından beğeni topladı.

Öte yandan Yasemin Yazıcı ise ilk kez sevgilisi Onur Tuna ile nasıl tanıştığını anlatmıştı. 'Onur'la nasıl tanıştınız? Çok yakışıyorsunuz, hep mutlu oldun' sorusuna yanıt veren Yasemin Yazıcı hikayenin çok uzun olduğunu söylerken ikilinin Son Yaz'ın çekiliği dönem Alperen Duymaz tarafından tanıştırıldığı ortaya çıkmıştı.