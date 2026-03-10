Oscar adayı Timothée Chalamet'nin bale ve opera hakkındaki yorumları tartışma yarattı

Ünlü Hollywood yıldızı Timothée Chalamet, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir söyleşide opera ve bale hakkında yaptığı yorumlarla büyük bir polemik başlattı. Klasik sanat dallarının güncelliğini yitirdiğini ima eden oyuncu, bu çıkışıyla hem meslektaşlarının hem de küresel sanat kurumlarının hedefi oldu.



Chalamet, söyleşide bazı sanat dallarının sadece kurumsal koruma içgüdüsüyle ayakta kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bale ya da operada, ya da şu tür işlerde çalışmak istemiyorum: 'Hey, bunu döndürmeye devam edin, gerçekte artık kimsenin umurunda olmasa bile' denilen yerlerde." Oyuncu, her ne kadar sözlerine "Bale ve opera dünyasındaki herkese en büyük saygımla" diyerek devam etse de, tepkilerin önünü kesemedi.