Oscar adayı Timothée Chalamet'nin bale ve opera hakkındaki yorumları tartışma yarattı
Bale ve operanın artık kimsenin umurunda olmadığını söyleyen Timothée Chalamet, sanat dünyasında büyük bir tartışma başlattı. Dünyaca ünlü sanatçıların iğneleyici yanıtlarla karşı atak başlattığı bu kriz, genç oyuncunun Oscar şansını da gölgelemeye başladı...
Ünlü Hollywood yıldızı Timothée Chalamet, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir söyleşide opera ve bale hakkında yaptığı yorumlarla büyük bir polemik başlattı. Klasik sanat dallarının güncelliğini yitirdiğini ima eden oyuncu, bu çıkışıyla hem meslektaşlarının hem de küresel sanat kurumlarının hedefi oldu.
Chalamet, söyleşide bazı sanat dallarının sadece kurumsal koruma içgüdüsüyle ayakta kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bale ya da operada, ya da şu tür işlerde çalışmak istemiyorum: 'Hey, bunu döndürmeye devam edin, gerçekte artık kimsenin umurunda olmasa bile' denilen yerlerde." Oyuncu, her ne kadar sözlerine "Bale ve opera dünyasındaki herkese en büyük saygımla" diyerek devam etse de, tepkilerin önünü kesemedi.
SANAT KURUMLARINDAN YARATICI YANITLAR
Dünyaca ünlü sanat kurumları, Chalamet’nin bu çıkışına sosyal medya üzerinden yaratıcı ve bir o kadar da iğneleyici yanıtlar verdi. Paris Operası, oyuncunun yeni filmine gönderme yaparak "Plot twist: Ping pong operada da var." notuyla bir paylaşım yaparken; Viyana Devlet Operası, "Bu, kişisel bir davet" diyerek oyuncuyu sahneye çağırdı ve "Bunu Viyana'ya kişisel davetin olarak düşün. Sahnemiz seni bekliyor" mesajını yayınladı ve diğer pek çok sanat kurumu da bu tepki akımına katıldı.
"TIMOTHEE PROMOSYON KODU"
Dünyanın en köklü sahnelerinden La Scala, salonu dolduran alkış seslerini paylaşarak "Umursayan biri var ve bunu duyabiliyoruz" derken; Seattle Operası ise tartışmayı bir pazarlama fırsatına dönüştürerek "Söylememiz gereken tek şey, Carmen'e özel koltuklarda sadece bu hafta sonu boyunca yüzde 14 indirimden yararlanmak için TIMOTHEE promosyon kodunu kullanmak. Timmy, sen de kullanabilirsin" duyurusuyla oyuncuya zekice bir karşılık verdi.
OSCAR YARIŞINDA SON DURUM
Bu krizin, Marty Supreme filmiyle Oscar’a aday olan Chalamet’nin şansını nasıl etkileyeceği merak konusu. Verilere göre Chalamet’nin kazanma şansı %34’e gerilerken, rakibi Michael B. Jordan %50 ile favori gösteriliyor.
Yine de ödül editörü Rehna Azim gibi destekçileri, Chalamet'nin dürüstlüğünü savunuyor: "Bence Timothée'nin birçok oyuncunun verdiği aynı yavan, güvenli cevaplar yerine ilginç bir şey söylemesi iyi oldu. Bence Oscar'ını almalı. Hak ediyor".