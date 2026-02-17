Apple Martin, hakkındaki zorbalık ve okuldan atılma iddialarına yanıt verdi
Apple Martin, son dönemde hakkında çıkan 'zorbalık nedeniyle okuldan atılma' iddialarına karşı sessizliğini bozdu. Ünlü model, kendisine yönelik bu suçlamalara doğrudan yanıt vererek gerçekleri paylaştı.
Oscar ödüllü Gwyneth Paltrow ve Coldplay’in solisti Chris Martin’in kızı, Vanderbilt Üniversitesi öğrencisi olan 21 yaşındaki Apple Martin’in, okulda arkadaşlarına zorbalık yaptığı ve bu nedenle okuldan atıldığı yönündeki iddialar uzun süre gündemi meşgul etmişti. Martin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu iddiaların ulaştığı boyuttan duyduğu rahatsızlığı Instagram hesabı üzerinden dile getirdi.
"BU SÖYLENTİ TAMAMEN ASILSIZ"
Kendi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Apple Martin, hiçbir eğitim kurumundan disiplin kaynaklı ilişiğinin kesilmediğini vurgularken, özellikle "zorbalık" suçlamasının gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Selam! Yanıt vermek istememiştim ama bu anlatılanlar tamamen yanlış ve kontrolden çıktı. İnsanların benden hoşlanmamasını tamamen anlıyorum ve bu sorun değil! İnternet insanların fikirlerini paylaşabileceği bir yer. Ancak bu söylenti tamamen asılsız, ben öyle biri değilim ve bana yakın olan herkes bunu bilir.”
İDDİALAR NE ZAMAN BAŞLAMIŞTI?
Apple Martin hakkındaki bu iddialar ilk olarak, Aralık 2024'te Paris'te düzenlenen prestijli Le Bal des Debutantes sırasında başlamıştı. Apple Martin, baloda çekilen iki videonun ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Videolardan birinde Apple'ın başka bir genç kızın fotoğraf çekimine müdahale ettiği düşünülmüş, diğerinde ise Kont Leo Henckel von Donnersmarck ile salona girerken gözlerini devirdiği iddia edilmişti.
İddiaların odağındaki diğer isim olan Aliénor Loppin de Montmort, Apple’a yönelik tepkilere karşı onu şu sözlerle savundu: “Apple gerçekten gelmiş geçmiş en nazik kız. Başına gelenleri hak etmiyor. Sadece bana değil, tüm genç kızlara yaklaşımıyla gelmiş geçmiş en nazik kızdı.”
APPLE 'KÖTÜ KIZ' DEĞİL
Paltrow cephesinden gelen açıklamalar da Apple’ın karakterine dair çizilen tablonun, dış dünyadaki algıdan çok farklı olduğunu kanıtlar nitelikte. Page Six’in haberine göre aileye yakın bir kaynak; Apple’ın asla kimseden rol çalmak gibi bir niyetinin olmadığını ve onu 'kötü niyetli bir kız' olarak nitelendirmenin son derece yanlış olduğunu vurguladı.