Apple Martin, hakkındaki zorbalık ve okuldan atılma iddialarına yanıt verdi

"BU SÖYLENTİ TAMAMEN ASILSIZ"



Kendi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Apple Martin, hiçbir eğitim kurumundan disiplin kaynaklı ilişiğinin kesilmediğini vurgularken, özellikle "zorbalık" suçlamasının gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Selam! Yanıt vermek istememiştim ama bu anlatılanlar tamamen yanlış ve kontrolden çıktı. İnsanların benden hoşlanmamasını tamamen anlıyorum ve bu sorun değil! İnternet insanların fikirlerini paylaşabileceği bir yer. Ancak bu söylenti tamamen asılsız, ben öyle biri değilim ve bana yakın olan herkes bunu bilir.”