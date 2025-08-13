Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone saçlarını kazıtırken gözyaşlarını tutamadığını anlattı

Emma Stone, Yorgos Lanthimos’un yeni bilim kurgu komedisi Bugonia’daki Michelle rolü için saçlarını kazıttı. Filmde canlandırdığı karakter, kaçırıldığı sırada zorla saçlarını kestirmek zorunda kalıyor.

Stone, bu hareketi cesurca bulduğunu belirtti ve annesinin kanser tedavisi sırasında yaşadığı saç dökülmesi süreciyle bağlantı kurdu. 36 yaşındaki oyuncu, yeni röportajında saç değişimini çok sevdiğini, ancak bir noktada saçlarını kaybederken gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, o dönemdeki düşüncesinin, "Aslında annem cesur bir şey yaptı. Ben sadece saçımı kazıtıyorum" şeklinde olduğunu söyledi. Stone, yine de annesinin saç dönüşümünü desteklediğini belirterek, "Annem 'Çok kıskanıyorum. Saçımı tekrar kazıtmak istiyorum' diyordu" şeklinde konuştu.

Stone, çekimler sırasında kel kafasını şapkalar ve peruklarla gizlemek zorunda kaldı. Saçları uzadıktan sonra, bu yeni görünümünü ilk kez 2025 Altın Küre Ödülleri'nde sergiledi – ancak birçok kişi bunu kısa bir "pixie" kesim sandı.

Bugonia, Stone’un Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos ile beşinci iş birliği olma özelliğini taşıyor. Film, sinemalarda 24 Ekim’de gösterime girmeden önce dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapacak.