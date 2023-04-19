Oscar'a aday gösterilen Ana de Armas: İngilizce bilmiyordum!

“Bıçaklar Çekildi”, “Blade Runner 2049”, "No Time To Die” ve son olarak “Blonde” filminde Marilyn Monroe'yu canlandıran Ana De Armas, yabancı olduğu bir ülkeye gelip, bilmediği bir dilde kariyerini nasıl ilerletmeye çalıştığını "Saturday Night Live"daki ilk sunuculuk deneyiminde anlattı.

"ABD'YE İLK GELDİĞİMDE İNGİLİZCE BİLMİYORDUM"

Aslen Kübalı olan ve programa katıldığında seyircileri ana dili İspanyolca olarak selamlayan De Armas, “Şu anda İngilizce konuşuyorum; ama ABD’ye ilk geldiğimde bilmiyordum. Küba’da doğdum" dedi.

"İNGİLİZCEYİ HERKES GİBİ 'FRIENDS' İZLEYEREK ÖĞRENDİM"

Ünlü isim, sözlerine "26 yaşında Amerika’ya geldim ve İngilizceyi bu ülkeye gelen herkesin öğrendiği gibi 'Friends' izleyerek öğrendim. En iyi İngilizce öğretmenimin Chandler Bing olacağı kimin aklına gelirdi?” diye devam etti. Ana de Armas daha sonra sitcom karakterinin taklidini yaparak "Şu halime bakın; İngilizce'de bundan iyi olabilir miydim?" dedi.

Tek kelime İngilizce bilmeden geldiği Amerika'da şöhreti yakalayan Ana de Armas, 8 senede Hollywood’un en çok aranan kadın oyuncusu olmayı başardı.

AKSANI BEĞENİLMEMİŞ VE ELEŞTİRİLMİŞTİ

Öte yandan "Blonde" filminde Marilyn Monroe'yu canlandıran Ana de Armas, aksanı nedeniyle bazı eleştirilere maruz kalmıştı. Bazı kesimler, Küba asıllı oyuncunun Amerikalı Marilyn Monroe'yu canlandırmasının uygun olmadığını ve aksanının başarılı olmadığını dile getirdi.



Eleştirilere maruz kalan oyuncuya Marilyn Monroe’nun temsilcilerinden destek gelmişti. Yapılan açıklamada “Marilyn Monroe, nesilleri ve tarihi aşan bir Hollywood ve pop kültürü ikonudur. Bu rolü canlandırmaya çalışan her oyuncunun işi oldukça zor. Fragmana bakıldığında bile Ana’nın Marilyn’nin ihtişamını, insanlığını ve savunmasızlığını yakaladığını ve harika bir seçim olduğunu görebiliyoruz. Filmin tamamını izlemek için sabırsızlanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

AKSANI İÇİN 9 AY ÇALIŞTI

Ancak oyuncu verdiği bir röportajda aksanını mükemmelleştirmek için 9 ay boyunca diyalekt koçuyla çalıştığını belirtmişti.

Armas, "Yaptığım araştırmalar ve aksanla birlikte bu role hazırlanmam tam bir yılımı aldı. Yönetmenle aylarca çalıştık. 3 ay süren bir setti, çılgın bir programımız vardı" demişti.

EN İYİ KADIN OYUNCU DALINDA OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ

"Blonde" filmindeki performansıyla 2023 yılında "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar'a aday gösterilen Ana de Armas, şimdilerde John Wick evreninde geçen bir hikayeyi anlatan "Ballerina" filmi için hazırlanıyor.