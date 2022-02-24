Oscar’lı oyuncu Jennifer Lawrence anne oldu

31 yaşındaki Amerikalı oyuncu Jennifer Lawrence, anne oldu. Los Angeles’ta doğum yaptığı bildirilen Lawrence’ın bebeğinin cinsiyeti, adı ve tam doğum tarihi henüz açıklanmadı.

NTV'nin haberine göre Lawrence’ın sanat galerisi işletmecisi olan 37 yaşındaki eşi Cooke Maroney, Eylül 2021’de bebek bekledikleri haberini doğrulamıştı.

Hamileliği hakkında bugüne kadar hiç konuşmayan Lawrence, bir röportajında çocuğunun özel hayatını korumayı planladığını söylemişti.

Lawrence ve Maroney, 2018’den bu yana birlikte. Çift, Ekim 2019’da ABD’nin New England bölgesindeki Rhode Adası’nda aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı gizli bir düğünle evlenmişti.