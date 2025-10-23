Oya Aydoğan'ın ölümüyle ilgili gerçek 9 yıl sonra ortaya çıktı

Usta oyuncu 2016 yılında sadece 59 yaşındayken hayatını kaybetti. Oya Aydoğan'ın ölüm haberi, sevenlerini ve sanat camiasını derinden sarstı.

Aydoğan'ın kendisi gibi oyunculuk yapan oğlu Gurur Aydoğan, Seda Sayan’ın programına konuk oldu. Aydoğan, 2016 yılında hayatını kaybeden annesi Oya Aydoğan’ın ölüm nedenini anlattı.

"DOKTORA GİTMEYİ HİÇ SEVMEZDİ"

Ünlü oyuncu, “Yüksek tansiyonu olan herkesin aort damarında genişleme olabiliyor. Bu durum belli bir seviyeyi geçince patlama riski oluşuyor. Doktorlar fark ettiğinde stent takarak önlem alıyorlar. Annem kontrole gitmediği için damarının genişlediğini bilmiyordu. Bu her an olabilirdi. 'Patates yedi yırtıldı' gibi bir durum yok. Bir hafta, bir ay veya bir yıl sonra da olabilirdi. Annem ciddiye almamıştır diye düşünüyorum, çünkü doktora gitmeyi hiç sevmezdi" dedi.