Öykü Çelik aşkını ilan etti: "Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım"

2021'de katıldığı Survivor yarışmasıyla ünlenen oyuncu Öykü Çelik yarışmadan elendikten sonra emlak danışmanı İsmail Berhan ile evlilik kararı almıştı. "Düğün tarihi önümüzdeki sene diye düşünüyoruz." diyen oyuncu, Berhan ile yollarını ayırdıklarını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.

Biten ilişkisinin ardından sessizliğe gömülen Öykü Çelik, son olarak sürpriz bir aşk paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Çelik, yeni bir aşka yelken açtığını Instagram hesabından paylaştığı bir kare ile duyurdu.

"Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım"

Paylaşımına, "Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım" notunu düşen Çelik, kısa sürede binlerce beğeni topladı.