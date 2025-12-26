Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin Osman’ı Emir Berke Zincidi büyüdü! İşte son hali
Türk televizyon tarihinin en çok ağlatan karakterlerinden biri olan "Küçük Osman"ı canlandırdığında henüz 5 yaşında olan Emir Berke Zincidi, bugün 20 yaşında bir delikanlı olarak magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor.
1 / 6
"Küçük Osman" karakteriyle Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Emir Berke Zincidi, bugün 20 yaşında bir genç olarak magazin dünyasının en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.
2 / 6
Özellikle son birkaç gündür (Aralık 2025 sonu) katıldığı davetler ve verdiği röportajlarla gündemi meşgul eden genç oyuncunun değişimi, sosyal medyada "Zaman gerçekten öyle bir geçmiş ki..." yorumlarının yapılmasına neden oluyor.
3 / 6
Uzun süredir ekranlarda neden olmadığını "doğru projeyi ve devamlılığı beklemek" olarak açıklayan Zincidi, bekleyişin sona erdiğini müjdeledi.
4 / 6
Emir Berke Zincidi'nin yolculuğu, babasının model olması sebebiyle henüz 2 yaşındayken bir ajansa kaydolmasıyla başladı.