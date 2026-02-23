Ali Tutal hayatını kaybetti

Bir süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren karakter oyuncusu Ali Tutal, tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldı. Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizinin ardından sağlığına kavuşan ancak 26 Ocak'ta evinde beyin kanaması geçiren sanatçı, yaklaşık bir aydır hastanede gözetim altındaydı.



ALİ TUTAL KİMDİR?



1950 yılında Diyarbakır’da doğan Ali Tutal, Siyasal İşletme bölümünden mezun oldu. Sanat dünyasına girmeden önce reklamcılıkla ilgilenen Tutal, oyunculuğunun yanı sıra Anadolu insanını yansıtan gerçekçi karakterleri ve bölgesel aksanlar konusundaki yetkinliğiyle tanındı. Türk sinemasının önemli yapımlarından biri olan "Yol" filmi başta olmak üzere birçok projede dublaj süpervizörlüğü yaptı. Diyarbakırlı sanatçı, kariyerinin son döneminde "Yasak Elma" ve "Kördüğüm" gibi popüler dizilerde izleyici karşısına çıktı. 2022 yapımı "Garip Bülbül Neşet Ertaş" filmi ise yer aldığı son çalışmalardan biri oldu.





ALİ TUTAL'IN KARİYER YOLCULUĞU



Oyunculuk kariyerine 1976 yılında "İzin" filmiyle başlayan Ali Tutal, 50’den fazla sinema filmi ve 20’nin üzerinde televizyon dizisinde rol aldı. Özellikle "Geniş Aile" dizisindeki "Ali Ekber Elagöz" karakteriyle tanınan sanatçı, "Bereketli Topraklar Üzerinde", "Güneşi Gördüm", "Hükümet Kadın" ve "Hemşo" gibi projelerde yer aldı.



CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU



Ali Tutal için 24 Şubat Salı günü saat 11.00’de Atlas Sineması’nda bir anma töreni düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, aynı gün öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.