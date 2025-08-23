Oyuncu Atakan Özkaya'nın acı günü: Güle güle babam

Oyuncu Atakan Özkaya, babası Mustafa Özkaya'nın hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu.

"GÜLE GÜLE BABAM"

Babasının fotoğrafını paylaşan genç oyuncu, "Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam…" ifadelerini kullandı.

Atakan Özkaya, cenaze töreniyle ilgili detayları da paylaştı. Oyuncu, babasının cenazesinin öğle namazında Maltepe Merkez Camii’nden kaldırılacağını ve Başıbüyük Mezarlığı’na defnedileceğini duyurdu.