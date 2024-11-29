Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın Abu Dhabi paylaşımları beğeni topladı
Sevilen oyuncularından Ayça Ayşin Turan, Abu Dabi ziyareti sırasında Şeyh Zayid Cami'sini gezdi. Turan'ın burada verdiği pozlar beğeni topladı.
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Meryem, Karagül, Ada Masalı, Sen İnandır ve Hakan: Muhafız gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan şimdilerde dijital platformlardaki projelerde boy gösteriyor.
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39 Derecede Aşk adlı filmde yeniden bir araya gelmeye hazırlanan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.
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Turan, Şeyh Zayid Camii önünde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Turan'ın peş peşe paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Göz alıcı bir güzelliğin var', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.