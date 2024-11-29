Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın Abu Dhabi paylaşımları beğeni topladı

Sevilen oyuncularından Ayça Ayşin Turan, Abu Dabi ziyareti sırasında Şeyh Zayid Cami'sini gezdi. Turan'ın burada verdiği pozlar beğeni topladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın Abu Dhabi paylaşımları beğeni topladı - Resim : 1

Meryem, Karagül, Ada Masalı, Sen İnandır ve Hakan: Muhafız gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan şimdilerde dijital platformlardaki projelerde boy gösteriyor.  

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Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın Abu Dhabi paylaşımları beğeni topladı - Resim : 2

39 Derecede Aşk adlı filmde yeniden bir araya gelmeye hazırlanan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. 

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Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın Abu Dhabi paylaşımları beğeni topladı - Resim : 3

Turan, Şeyh Zayid Camii önünde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. 

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Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın Abu Dhabi paylaşımları beğeni topladı - Resim : 4

Turan'ın peş peşe paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Göz alıcı bir güzelliğin var', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.