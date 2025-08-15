Oyuncu Ayçin Tuyun'dan meme kanseri tedavisi sonrası açıklama

Meme kanseriyle mücadele eden Ayçin Tuyun, tedavisinin ardından yeni bir hayata başladı. Bodrum'daki bir sergiye katılan oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

"SABRETTİK"

Geçirdiği kanser hastalığı hakkında konuşan Ayçin Tuyun; "Tedavi sürecim çok güzel geçti, hızlı geçti. Tabii ki çok zor zamanlarım da oldu ama sabrettik, şükrettik, inandık ve başardık. Şimdi hayat çok güzel geçiyor. Ben aynı zamanda spor hocasıyım, yoga eğitmeniyim. Yogayla geçiyor, kendimi dinliyorum. Projeler, yeni senaryolar okuyorum. İnşallah kendimi çok yormayacak şekilde güzel projelerde beni göreceksiniz" dedi.

Ayçin Tuyun; "Yeni proje var mı? sorusuna ise "Sürpriz, söylemem ama en son bir program yaptım. Program da olabilir, dizi de olabilir. Bakacağız, sürpriz" ifadelerini kullandı.