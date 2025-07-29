Oyuncu Biran Damla Yılmaz'dan müjdeli haber! Evlenme teklifi aldı

Kırgın Çiçekler, Baraj, Yasak Elma, Hudutsuz Sevda, Kopuk ve şimdilerde de Halef: Köklerin Çağrısı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre “Halef Köklerin Çağrısı” dizinin Yıldız’ı Biran Damla Yılmaz bu akşam evlilik teklifi aldı.

1,5 yıldır Almanya’da bir kahve zincirinin sahibi olan Abdurrahman Aydın’la beraberlik yaşayan Yılmaz yaşadığı mutluluğu sosyal medyadan paylaştı ve yüzüğünün fotoğrafını “Evet dedim” mesajıyla yayınladı.

Öte yandan Biran Damla Yılmaz’ın başrolünü İlhan Şen ve Aybüke Pusat’la paylaştığı “Halef Köklerin Çağrısı” dizinin afiş çekimi 30 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’da yapılacak. Ekip ardından 2 Ağustos’ta Şanlıurfa’da sete çıkacak.