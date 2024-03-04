Oyuncu Birand Tunca'nın acı günü... Annesi hayatını kaybetti
Birand Tunca'nın annesi Yasemin Sözen, yaşamını yitirdi. Oyuncu, acı haberi "Aşağıda ölüm yoktur, vuslat vardır. Canım annem... Başımız sağ olsun" sözleriyle duyurdu.
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Oyuncu Birand Tunca'nın uzun süredir kanserle mücadele eden annesi Yasemin Sözen, hayata veda etti.
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Tunca, vefat haberini Instagram hesabından duyurdu.
Oyuncu, "Aşağıda ölüm yoktur, vuslat vardır. Canım annem... Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
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Birand Tunca, annesinin cenaze törenine ilişkin detayları da açıkladı: "Melek annem Yasemin Sözen... Cenazemiz, yarın ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nden kaldırılacaktır."
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